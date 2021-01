El Deportivo que quiere Rubén de la Barrera

Las preguntas sobre el modelo de juego de Rubén de Barrera, cómo le gusta que jueguen sus equipos, tienen una respuesta común: quiere dominar los partidos a través de la posesión, le gusta atacar y presionar arriba. “Es valiente y convence al futbolista”, dice Luis Ballesteros, excapitán de la Cultural Leonesa y delegado del club cuando lograron el ascenso a Segunda División.

De la Barrera tiene 35 años (la semana que viene cumplirá 36) pero ya posee un amplio bagaje en los banquillos. Desde muy joven quiso se entrenador y con sólo 24 ya dirigía al Villaralbo de Tercera División, después de iniciarse en las categorías inferiores del Ural y el Montañeros.

De su presentación, hay una frase que resume perfectamente su filosofía: “Tenemos dos opciones: o esperar a que sucedan las cosas o provocar que las cosas ocurran. Yo siempre he ido por ahí, soy de ese palo. Lo bueno que me ha ocurrido en la vida ha sido en momentos en los que he tenido que ir a fuego, on fire, y on fire y a fuego estoy aquí y tengo que ser congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que veo”.

Sacar la pelota desde atrás, buscar la portería contraria, hacer ocasiones y no recibirlas y presionar arriba son algunas de las características que quiere implantar en el Deportivo, premisas que suenan muy bien y que sobre el papel son perfectas, pero que él ya ha demostrado que es capaz de llevarlas al césped.

Amante del juego, ha reconocido en alguna entrevista que gran parte de su tiempo libre lo dedica a realizar lecturas que puedan mejorarlo como entrenador, con una gran importancia a la comunicación. Le da mucha importancia al cómo: “El objetivo no es ganar, sino hacer las cosas bien para ganar. La victoria es la consecuencia de ese saber hacer esa serie de cosas, que más y mejor hacemos entre todos nosotros” decía en un artículo en martiperarnau.com.

Acompañado de Secho como ayudante y de Julio Hernando como preparador físico, tiene la misión de revertir la situación del cuadro blanquiazul, que ha sumado uno de los últimos nueve puntos y que está a cinco del líder del subgrupo, y de mejorar el juego, de convertir al Deportivo en ese equipo que domina los partidos, que juega en campo contrario y que demuestra en el terreno de juego el teórico potencial de la plantilla. Si el argumento para cesar a Vázquez fue, entre otros, que el rendimiento del grupo estaba por debajo de su nivel, le toca a De la Barrera lograr que los futbolistas muestren que son los mejores de la categoría.