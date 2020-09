El Deportivo bate el récord de socios en Segunda B

El Deportivo ha logrado superar el primer reto que se propuso cuando se consumó el descenso a Segunda División B. El objetivo del club coruñés convertirse en el equipo con más socios de la categoría. El récord lo tenía el Oviedo en la temporada 2014-2015, cuando alcanzó los 16.326. El Dépor ya ha mejorado esa cifra. La entidad herculina anunció que ha alcanzado los 16.575 socios. Este número no se va a quedar ahí y seguirá subiendo. La respuesta de la hinchada blanquiazul está siendo espectacular y el siguiente reto será llegar y superar los 20.000. Todo lo ocurrido durante el verano con el caso Fuenlabrada ha logrado unir a la afición como hacía tiempo que no pasaba, lo que se ha traducido en un apoyo impresionante al cuadro que entrena Fernando Vázquez.

Desde la Plaza de Pontevedra establecieron una cuota de cincuenta euros para reservar el abono hasta que se pueda entrar en Riazor. La pandemia de la COVID 19 provoca que no se sepa cuánta gente podrá presenciar los encuentros en el estadio. El club trabaja en un protocolo para poder meter alrededor de cinco mil personas, pero todavía queda que lo apruebe la Xunta de Galicia. Tendrán prioridad de entrada los socios que decidieron no pedir ningún tipo de indemnización por los partidos no disfrutados de la pasada temporada.

Nuevo amistoso

Mientras, el equipo afrontará esta tarde un nuevo partido de preparación. Será desde las 18 horas en Riazor, a puerta cerrada. El duelo podrá seguirse a través de su canal You Tube. El rival será el Arzúa, de Tercera División. Es el primero de los dos amistosos previstos para esta semana. El sábado, los blanquiazules jugarán en As Eiroas contra el Bergantiños, también de Tercera División. Y todo esto, en la última semana del mercado de fichajes. El Dépor busca un central para suplir la salida de Somma.