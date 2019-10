La crisis del Dépor no tiene fin

No hay por donde cogerlo. Cuando parece que no se puede hacer peor, se hace peor. La crisis del Deportivo no tiene fin, la cuesta abajo sigue y no se ve el final del túnel. La derrota contra el Málaga provoca que el equipo blanquiazul esté ya a cinco puntos de la salvación. Otro mal partido, un pésimo encuentro en donde no chutaron a portería en noventa minutos. El único balón entre los tres palos, un remate de cabeza blandito de Mollejo que Munir paró sin ningún problema. En ataque, nada de nada. En defensa, las mismas facilidades de siempre. El balón parado es una pesadilla. Cada estrategia es un dolor de cabeza. Mikel remató sólo en el segundo palo para batir a placer a Dani Giménez. No se lo pudieron poner más sencillo. Los nervios están presentes desde el primer minuto y se cometen fallos impropios de jugadores profesionales. Hasta el portero, siempre tan seguro, regaló el 0-2, un tanto que pudo llegar mucho antes porque el Málaga tuvo varias opciones claras para marcar.

Once jornadas sin ganar y el equipo más goleado con 22 tantos en contra. Las estadísticas son horrorosas. El Dépor no gana y da una muy mala imagen. El cambio de entrenador no ha surtido el efecto buscado. Luis César acumula dos derrotas en dos jornadas y el técnico ya dejó caer la posibilidad de revolucionar el once titular para buscar una reacción. La situación es muy delicada y la afición señala a la directiva y al director deportivo Carmelo del Pozo.

El Dépor tiene ahora dos jornadas a domicilio. El sábado jugará en El Sardinero contra el Racing de Santander y la próxima semana el rival será el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Urge una reacción inmediata.