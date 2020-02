La campaña de crowdfunding de Alberto Seoane

El deportista paralímpico coruñés Alberto Seoane, jugador profesional de tenis de mesa adaptado, ha iniciado una campaña de crowdfunding a través del portal Esporti.es con el objetivo de recaudar dinero para poder competir en el mayor número de competiciones y luchar por alcanzar la clasificación para los Juegos Paralímpicos. “Estoy buscando diferentes fuentes de financiación para poder seguir con mi carrera. Este año estuve lesionado de la rodilla y me tuve que pagar una operación sumamente cara con células madre. Y entonces estoy buscando otras formas para poder seguir dedicándome al deporte porque del aire tampoco se puede vivir y, si no, llega un momento en el que no puedes seguir con el deporte. Lo tienes que dejar para poder dedicarte a otras cosas”, explicó el dos veces campeón del mundo, en declaraciones a Deportes Cope Coruña.

Alberto Seoane está también a la espera de algún tipo de subvención por parte del concello coruñés. “La Marea quedó en cero, coma cero, con una falta de respeto completa por parte del exconcejal de deportes Sande, con mentiras a la cara varias veces. Y con el actual gobierno, me he podido reunir con el actual concejal de deportes en noviembre, y me transmitió que seguramente sacarían pero aún no he recibido ningún tipo de noticia al respecto de si dan alguna ayuda o no. Por esa parte, espero por parte del Concello de Coruña”, señaló.

El link para participar en la campaña de crowdfunding de este deportista coruñés, dos veces campeón del mundo y también doble diploma en los Juegos Paralímpicos de Río es el siguiente:

https://esporti.es/producto/rumbo-a-tokio-2020-2/