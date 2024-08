Brandon Taylor destaca “la gran familia” que ha encontrado en el Leyma Coruña

El base norteamericano Brandon Taylor está impaciente por arrancar la temporada con el Leyma Coruña. En su presentación como nuevo jugador naranja, realizada en la mañana de este miércoles en la fábrica de Leyma, en Arteixo, ha asegurado que no tuvo ni la más mínima duda cuando recibió la llamada del equipo de Diego Epifanio. “Estaba muy ilusionado. Después del último año con Manresa, quería estar de nuevo en España. A mi familia le encanta España. Mis hijos fueron al colegio aquí en España. Cuando empecé a hablar con Coruña estaba muy feliz. Este equipo vamos a tener que trabajar muy fuerte para conseguir nuestros objetivos, pero estoy extremadamente emocionado de estar aquí”, confesó.

El californiano fue el último de los cinco fichajes anunciados por el Leyma Coruña y, dado el poco número de entrenamientos que ha podido realizar, no tuvo minutos en el primer amistoso disputado contra el Porto este martes y finalizado con derrota por 80 a 73. Brandon Taylor se ha encontrado un gran ambiente en el vestuario del conjunto herculino. “He escuchado grandes cosas sobre la ciudad y los aficionados. Y estoy emocionado de estar aquí por el club, por la temporada y los objetivos que tenemos como equipo. No puedo esperar a empezar y competir. Mis primeras impresiones es que todos mis compañeros son como una familia, los entrenadores, los jugadores. Todos parecen como una gran familia, ayudándose unos a otros. Todo el mundo quiere ayudarse unos a otros. Con lo que estoy muy muy feliz de estar aquí”, explicó.

siete mil socios

Con cerca de siete mil abonados, los partidos del Coliseum contarán con un gran ambiente. “He escuchado hablar sobre la gran afición. Y creo que los aficionados traen la energía que necesitamos. Como has dicho, siete mil socios. Cómo no vas a entregarte a fondo con siete mil personas apoyando”, finalizó.

la valoración del director deportivo

Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Coruña, destacó lo que puede aportar Brandon Taylor: "Es un jugador que veníamos siguiendo desde hace tiempo, desde principio de verano. Nos interesaba muchísimo por su forma de juego. Tiene mucha solvencia, a la hora de anotar y sobre todo nos llama mucho la atención su porcentaje de tiro. Salvo el año pasado, siempre ha tenido muy buenos porcentajes en su tiro de tres y buscábamos en esa posición de base, un buen director de juego, un jugador que pudiese resolver fácilmente en el pick and roll y creo que todas estas características las reúne Brandon".