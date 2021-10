Borja Jiménez: "“La victoria o la derrota no me alteran”

Tranquilidad. Es el mensaje que sale del vestuario del Deportivo después de encadenar tres jornadas sin ganar. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico están convencidos de que la línea a seguir es la misma, que están haciendo méritos para llevarse los partidos y que pronto, a poder ser mañana ante el San Sebastián de los Reyes, regresarán los triunfos. En esa línea se expresó Borja Jiménez: “La semana bien, muy similar a cuando ganamos. La victoria o la derrota no me altera ni para bien ni para mal. No me influye. Claro que quiero ganar pero soy la misma persona. Es difícil que se me quite la sonrisa por un tema futbolístico. por lo general, los equipos se comportan como son sus entrenadores. Los jugadores saben que venimos de dos partidos donde merecimos dos victorias. Tenemos que seguir mereciéndola. Veo al grupo bien. Veo mucha normalidad”.

El equipo ha creado muchas ocasiones ante la SD Logroñés y el Real Unión de Irún, pero sólo marcó un gol en cada encuentro. La efectividad ha bajado con respecto al inicio de la competición, pero el técnico muestra su total confianza en sus atacantes: “Tengo a los tres mejores delanteros de la categoría”, dijo en referencia a Miku, Quiles y Noel,. Entre los tres llevan diez tantos, más que quince equipos del grupo. El preparador abulense está encantado con ellos pero descarta que jueguen de inicio juntos: “Me gusta jugar con extremo que abra el campo y extremo que se meta para dentro. Jugar con más delantero no te asegura que marques más goles”

TRILLI

El lateral sigue dando pasos adelante en su proceso de recuperación de una lesión muscular en el psoas ilíaco. Borja anunció que estará en la lista de convocados para enfrentarse mañana al San Sebastián de los Reyes a partir de las siete de la tarde en Riazor, pero sólo jugará si es muy necesario. Trilli se entrenó con normalidad en la última sesión de trabajo, pero la idea es no forzarlo y que no salte al terreno de juego.