Borja Jiménez: "Os diría que mi único objetivo, casi en la vida, es ver sonreír al estadio que vi llorar"

Borja Jiménez ofreció su primera rueda de prensa de la pretemporada y aprovechó para analizar los principales asuntos de la actualidad del Deportivo. El entrenador abulense habló del mal trago vivido, tras la derrota contra el Albacete en la lucha por el ascenso. “Vamos a aprovechar para zanjar el año pasado. Fue una situación difícil, muy dolorosa. Como he explicado muchas veces, cuando estás aquí, el sentimiento deportivista te inunda y te hace ser uno más. Entonces fue muy doloroso. Y sobre todo porque nadie nadie nadie en el mundo, siente la derrota como la siente el entrenador porque existe un grado de culpabilidad muy grande y cuando las cosas no salen bien, tenemos la mala costumbre de pensar que es siempre por nuestra culpa, entonces fue muy jodido. He de decir, en favor tanto de vosotros como de la afición, que recibí miles de muestras de cariño, a las que contesté educadamente una por una y fue un tanto por cierto muy elevado el que en esos días me mostró su cariño y su empatía por lo que nos había sucedido. A partir de aquí, ahora es borrón y cuenta nueva. Tengo muchísimas ganas, por cómo sucedió, por el cariño de la gente, que lo que el año pasado eran lágrimas, este año sean sonrisas. Es mi único objetivo os diría que casi en la vida, que el estadio que vi llorar ahora lo vea sonreír”.

Mejor entrenador

“Hasta ahora todo lo que había ido buscando en el deporte, había tenido fortuna de poder conseguirlo, que es lo anómalo en el fútbol. Una derrota y cómo se produjo te ayuda mucho a ver otra parte de ti, en cómo comportarte. Esta me ha servido para saber comportarme en la derrota tal y como había hecho en la victoria y para saber el camino que hicimos. Esa dedicación y ese querer mejorar, te lleva a encontrarte en el camino cosas que me van a hacer, o que me han hecho ya, ser mejor persona, y ser mejor persona, te ayuda a ser mejor entrenador. Ahora estoy con más fuerza, muchísima más fuerza que el año pasado. Cuando me senté aquí ya dije que era el mayor reto de mi carrera deportiva hasta ahora, y ahora vuelvo a decir que este reto es muy apasionante porque es intentarlo de segundas con un club muy grande. No todo el mundo tiene esa suerte y me siento un privilegiado de poner estar aquí”.

Fichajes por hacer

“En cuanto a número de posiciones, creo que todavía faltan cinco por lo menos o seis por llegar. Sobre 20 o 21, algún jugador menos que el año pasado. Sobre 21 o 22”.

Miku

“La situación con Miku, el club ya le trasladó lo que pensábamos y creo que es más un tema personal de él y del club, en cuanto al acuerdo que llegaron. Es un jugador al que le tengo muchísimo cariño, él lo sabe, y en esto del fútbol nunca se sabe, pero en principio ese tema está zanjado y comunicado entre ambas partes. A día de hoy estamos buscando situaciones diferentes”.

Héctor Hernández

“Supongo que como todos los veranos hay rumorología, habrá diferentes situaciones para cada jugador. Es un tema del que se encarga la parcela deportiva. Tienen la máxima confianza y son decisiones que se toman cuando se crea y puede suceder con más jugadores. Tenemos que confiar en las personas que hacen este trabajo en la parcela deportiva y ya está”.

Trilli

“Con Trilli he hablado hoy y también he hablado estos días. En el fútbol las cosas te llegan muy rápido, él ha tenido mala suerte porque la lesión le ha pillado en un mal momento, pero ahora después de muchos meses le ves sonreír, porque siente alivio. Es muy importante para el club, parte del futuro del club y tenemos que cuidarlo. Ahora en la fase final. Él vino ayer de Barcelona y hay que ir marcando las pautas y para ver cómo va. Y van a ser sensaciones suyas las que le permitan ir incorporándose al grupo”.

Papel de los canteranos

“Creo que el premio para los canteranos es estar en la plantilla. El salto es estar en la plantilla, que jueguen o no es cuestión de su trabajo y su rendimiento diario. No por ser canterano se le va a tratar ni mejor ni peor. Lo más justo es que los tratemos de igual manera a todos. El esfuerzo que ellos hacen por llegar a la plantilla es muy importante”.