Borja Jiménez: “Cuando a tu hijo no le salen las cosas, lo importante es darle cariño”

Borja Jiménez entiende la exigencia de un club como el Deportivo de La Coruña, y confía en seguir creciendo con su equipo para dar más alegrías a la afición. “Pedir el cariño de la afición, pero como le pasaría a todo el mundo. Al final cuando a tu hijo no le salen las cosas bien, yo creo que lo importante es darle cariño. No decirle lo mal que lo hace. Pero bueno, si es que el fútbol es mucha pasión, muchas veces y por eso digo que entendemos todas las críticas y toda la gente que piense diferente a nosotros. Lo respetamos y trabajamos para que eso sea de la menor manera o el menor número de personas, pero respetando siempre al máximo lo que piense nuestra gente de nosotros”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador aseguró estar absolutamente entregado a sus funciones como responsable del banquillo blanquiazul. “Desde que me levanto a las siete menos cuarto de la mañana, hasta las once o doce que me acuesto, pensando en cómo puedo mejorar al equipo. Yo intento ser cada día mejor entrenador y que mis jugadores lo hagan mejor. Mi único objetivo desde que me levanto hasta que me acuesto es que el equipo cada vez sea mejor. Respeto todas las opiniones que sean desde el respeto y desde la educación. Estamos en un mundo del fútbol donde todo es muy global, donde todo el mundo opina y hay que convivir con ello desde la normalidad. No es algo que me esté pasando por primera vez. Lo único que os puedo decir es que me siento muy afortunado de estar donde estoy, y de poder hacer mi trabajo”, comentó.

En lo que respecta a su valoración de la victoria lograda contra el Talavera, Borja Jiménez quiso insistir en los aspectos positivos del juego del conjunto herculino. “Tengo la misma opinión y más después de volver a verlo. Además, los datos lo dicen. Ya sabéis que no soy mucho de datos, pero refleja un poco lo que fue el partido. Está claro que somos muy exigentes con nosotros, que queremos hacer las cosas cada día mucho mejor, pero creo que a nivel ofensivo ha sido nuestro mejor partido con diferencia”, apuntó.