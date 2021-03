Bergantiños vuelve al once para salvar al Deportivo

No era titular desde el 24 de enero, desde la derrota contra el Compostela en Riazor. Había desaparecido de los planes de Rubén de la Barrera, pero cuando el Deportivo estaba contra las cuerdas, el técnico recurrió al capitán. Otra vez, y van unas cuantas en su carrera, Bergantiños juega los partidos decisivos del equipo blanquiazul. En Primera, en Segunda o en Segunda B, el jugador de la Sagrada Familia siempre está dispuesto a ayudar, a intentar salvar al club de su vida, sea en las condiciones que sea y milite en la categoría en la que milite.

“Estuvo sublime, y me quedo bastante corto”, indicó el entrenador tras la victoria frente al Pontevedra. Álex alternó la posición de tercer central con la de pivote. Interpretó a la perfección el partido, sabiendo cuándo colocarse en cada posición. La delantera Rufo-Charles es muy peligrosa y Rubén de la Barrera decidió fortalecer el eje de la zaga con un hombre más, un Bergantiños que, en ocasiones, se adelantaba unos metros para ayudar en el centro del campo. “Posicionalmente es muy bueno, es capaz de coser al equipo, es capaz de ser importante defendiendo con la línea adelantada o más retrasada y tácticamente es muy bueno”, explicó Rubén de la Barrera.

DERIK PASÓ POR EL QUIRÓFANO

Hubo más cambios en el once titular. Derik ocupó el puesto de Mujaid, pero se lesionó en la segunda mitad. En las últimas horas ha pasado por el quirófano por una rotura en el tendón de Aquiles, por lo que será baja lo que resta de temporada. “Todo ha salido bien”, dijo el jugador a través de sus redes sociales.

Al Deportivo el quedan dos jornadas para terminar la primera fase: el domingo juega contra el Celta B en Barreiro y después recibe al Zamora en Riazor, dos equipos que están clasificados entre los tres primeros, zona que da acceso a seguir peleado por el ascenso en la segunda fase. Los coruñeses tienen 23 puntos, a cuatro del filial celeste