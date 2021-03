Bergantiños, con opciones de ser titular

Álex Bergantiños tiene opciones de regresar al once titular en el partido del domingo ante el Pontevedra en Riazor. El Deportivo afronta uno de los encuentros más importantes de la historia reciente y el capitán puede ser un refuerzo importante. El centrocampista no es titular desde la derrota frente al Compostela, pero en momentos tan delicados como el actual, las ganas y el compromiso de un futbolista como el coruñés puede ser de mucha utilidad para intentar sacar la situación adelante.

Bergatiños fue titular en los dos primeros partidos con Rubén de la Barrera en el banquillo, pero luego ha ido perdiendo protagonismo en favor de Uche, Celso Borges y Diego Villares. ““A Álex lo conozco desde niño. Soy consciente de lo que es Álex para el club y para el equipo. Me parece que la esencia del Dépor es Álex. Deportivamente hablando es un jugador indiscutible, no lo voy a descubrir ahora, y a su vez es una persona que siempre va a ayudar. Una predisposición increíble, porque quiere al club, pretende empujar hacia el lugar donde queremos llegar día sí, día también. Es importante tener a este tipo de jugadores y en concreto a Alex en calidad de capitán, coruñés y referencia para el club”, dijo Rubén de la Barrera antes de su estreno en el banquillo

El Deportivo y el Pontevedra se juegan la permanencia en la categoría. Los blanquiazules tienen dos puntos más que los granates, que ocupan la séptima plaza, la primera que provoca un primer descenso y pelear por no bajar a la quinta división del fútbol español. Será un duelo de mucha tensión. En la ida, en Pasarón, el resultado fue de 1-1. La crisis de ambos conjuntos ha pasado factura en los banquillos. De Jesús Ramos y Fernando Vázquez se pasará este domingo a Rubén de la Barrera y Luisito. En el Dépor, incluso, ha cambiado hasta el presidente. Será Antonio Couceiro el que se siente en el palco de autoridades de Riazor.