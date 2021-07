Beauvue: “Hoy digo adiós a lo que siempre consideraré mi hogar”

El Deportivo de La Coruña hizo oficial esta mañana la rescisión del contrato de Claudio Beauvue. El delantero de Guadalupe, que llegó al club en el mercado de invierno de la temporada 2019-2020, participó en 28 partidos y anotó tres goles. Le quedaba un año más de vinculación contractual con el conjunto blanquiazul. Es la segunda salida conocida esta semana, después de la despedida también de Borja Galán.

Tras el anuncio de la entidad deportivista, Beauvue quiso despedirse de la afición en redes sociales. “Hoy digo adiós a un magnífico y gran club como es el RC Deportivo de La Coruña. Quiero agradecer el trabajo del club por convertirme en mejor futbolista, y también por hacerme sentir como en casa desde el primer día”, escribió.

El delantero asegura, además, que siempre conservará buen recuerdo de su paso por A Coruña, a pesar de que no ha conseguido destacar y aportar como le habría gustado. “El Dépor siempre tendrá un espacio en mi corazón. El viaje, marcado por la pandemia y la falta de público en el estadio durante buena parte de mi periodo no ha sido fácil, pero no cambiaría por nada mi estancia en Riazor. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club y los aficionados, que me han apoyado desde el primer momento que me puse la camiseta. Por supuesto, también para mis compañeros de equipo, quienes me han ayudado en todo momento no como compañeros, sino como amigos”, señaló.

Claudio Beauvue calificó también al Deportivo y la ciudad de A Coruña como su “hogar”. “Hoy digo adiós a lo que siempre consideraré mi hogar. Me llevo conmigo preciosos recuerdos y lecciones con las que seguir creciendo. Por último, quiero agradecer al RC Deportivo de La Coruña y desear muchos éxitos en el futuro. Mil gracias”, finalizó el futbolista de Guadalupe.