Artículo de Lendoiro: 'Por fin una liga abierta e igualada como la del 2000'

Las primeras jornadas de LaLiga hacen que todos estemos entusiasmados soñando que numerosas aficiones se ilusionen con la posibilidad de ser campeones, lo que nos lleva a echar la vista atrás para encontrar situaciones similares.

Debemos retrotraernos a 1999-2000 para encontrar la única temporada, de al menos los últimos 25 años, en la que tres clubs llegaron al último día con posibilidades de ser campeones y los seis primeros clasificados se encontraban en una horquilla de tan solo cinco puntos. Será muy difícil volver a gozar de esa igualdad.

De eso hemos pasado a años de títulos presididos por los escandalosos 100 puntos de las apisonadoras del Barsa de Messi ó del Madrid de Cristiano, que llegaron a alejar al tercer clasificado a 30 puntos, mientras que ahora, tras las primeras ocho jornadas, es posible que, si el Sevilla vence al Barsa en su encuentro aplazado, se produzca un empate a 17 puntos entre Madrid, Atlético, Real y Sevilla.

¿Qué ha ocurrido con los clubs más grandes? Las razones se podrían encontrar en la arriesgada apuesta madridista de invertir en jugadores brillantes (Vinicius, Rodrigo, Militao, Reinier, Ceballos...) pero muy jóvenes para alcanzar el éxito inmediato, y, en el bando culé, yo lo centraría en la persona de Bartomeu, al que se le está cargando al debe el poco acierto y carestía de unos fichajes que han arruinado a economía del Barsa, pero, al tiempo, se es injusto con él al no anotar en su haber a los numerosos jóvenes con un futuro de oro como Ansu Fati, Pedri, Gavi, Araujo, Eric García… pero, tanto blancos como azulgranas, no deben olvidar que sus aficiones no celebran un subcampeonato … y, mientras, el vigente campeón, el Atlético, se hace cada vez más fuerte con los “regalos navideños” de Suárez y Griezmann, en tanto Real, Sevilla, Villarrea, como el Depor en 2000, acechan seriamente .

Todo parece indicar que ésta será una Liga en la que el campeón no sumará muchos puntos, un motivo por el que, a menudo, se le ha tratado de restar méritos al título conseguido por el Depor con “solo 69 puntos”, cuando es posible que LaLiga-2000 haya sido una de las más apasionantes de la historia moderna del fútbol español.

Recordemos que en la última jornada podían proclamarse campeones tres equipos, Deportivo, Barsa y Zaragoza, mientras el Madrid, que unos días después se alzaría con el título de Champions, al vencer en Paris al Valencia, estaba ya resignado a jugar Copa UEFA… pero el campeón forzó su entrada en Champions, cosa que no estaba prevista, condenando al Zaragoza en lo deportivo a jugar la UEFA -golpe del que aún hoy no se ha recuperado- y al Depor en lo económico, al tener que compartir con los madrileños sus ingresos por televisión.

El alto nivel de LaLiga-2000 lo reflejan sus estrellas. El campeón fue el Depor de Mauro Silva, Makaay, Djalminha … seguido del Barsa de Figo (Balón Oro-2000), Rivaldo (Balón Oro-1999) Kluivert… El bronce se lo llevó el Valencia de Cañizares, Mendieta, Piojo López… goleado por un Madrid en la final de la Champions (3-0) con Roberto Carlos, Raúl, Hierro… pero que en LaLiga se tuvo que contentar con un quinto puesto detrás del Zaragoza de Milosevic.

La cruz del descenso recayó en tres de los nueve campeones de LaLiga. Otro bombazo porque, aunque el Sevilla pasaba por un momento bajo, en el que se iniciaban Carlitos Marchena y Reyes (DEP), se producían dos monumentales sorpresas: bajaba el Betis de Denilson, Finidi, Alfonso… y el Atleti de Gil, que, salía para pelear por el título, se ve inmerso en dos auténticos “infiernos”: la intervención judicial y el descenso a Segunda, a pesar de los Valerón, Molina, Capdevila, Baraja, Hasselbaink…

Quizás la mejor síntesis de lo que fue para la afición española la 1999-2000 nos la dé, aparte de los grandes clubs descendidos, el récord histórico de clasificados para Europa, en total 10: Deportivo, Barsa, Madrid y Valencia a Champions: Zaragoza, Alaves, Rayo y Espanyol a UEFA y Celta y Mallorca a Intertoto.

¿Nos encontramos hoy, con la marcha de Messi y tras la aplicación de un “control económico a la española”, ante LaLiga más pobre de figuras de los últimos 25 años? ¿Con esa teórica igualdad de los equipos estaremos repartiendo miseria, que se trata de ocultar con la Operación CVC? ¿El valor de nuestra Liga lo van a fijar los resultados de los clubs en Europa? ¿El nivel de las ligas lo marcan los 30 futbolistas nominados que optan al Balón de Oro, con 15 de la Premier y solo 5 de LaLiga?

Si no es demasiado tarde -Benzema es la esperanza- llegó ya el momento, después de las pérdidas de Neymar, Cristiano y Messi… y de no llegar Mbappe, de reflexionar seriamente sobre el fútbol español actual, porque a la marcha de los craks mundiales, y no ser sustituidos, se une la amenaza real de otras ligas que se están haciendo gratis con un buen número de nuestros internacionales jóvenes más destacados.

Ojalá que disfrutemos hasta el final de una Liga muy igualada y, como en el año 2000, celebre el título uno de los clubs que no lo suelen hacer hace. Sería muy beneficioso para los amantes del fútbol de siempre. Lo hemos vivido en A Coruña, y veinte años después lo seguimos celebrando “¡Cómo me voy a olvidar que el Deportivo ganó LaLiga, cómo me voy a olvidar… fue lo mejor que me pasó en la vida!”, cantan las camadas veteranas y jóvenes de los Blues, el alma de Riazor, y lo corean los 20.000 aficionados que siguen entusiasmados en un Estadio de Champions un partido de Segunda B. Eso es el fútbol que he vivido desde niño y es por el que lucho.