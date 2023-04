La ONCE cuenta con 12 perros guía en A Coruña: si están trabajando, no los distraigas

En Galicia 38 perros guía forman parte del equipo de la ONCE. 12 ellos, en la provincia de A Coruña. Cada uno de estos animales supone independencia y autonomía para las personas ciegas. Son los ojos de quien no pueden ver.

En este día, la ONCE incide en una cuestión: no se debe distraer a los perros guía cuando están trabajando. Hablamos de estas y otras cuestiones con el jefe de servicios sociales de la ONCE en Galicia, Ricardo Badía.