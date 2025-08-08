COPE
Cristina Olea, corresponsal de TVE en Washington: "Tenemos que pisar la calle, hablar de la vida de las personas"

La periodista viguesa presenta en A Coruña La Gran Fractura Americana, un libro que intenta acercarse a través de varias historias a la realidad de un país tan grande como socialmente convulso

Entrevista a Cristina Olea, autora de La Gran Fractura Americana
00:00
Noela Bao

Noela Bao

Coruña - Publicado el

1 min lectura

Cristina Olea siempre quiso ser periodista internacional. De las del barro, no de moqueta.  En los últimos ocho años, la vemos muchas veces con el Capitolio de fondo, contando esos anuncios y novedades que, desde el centro político del mundo, actúan como un efecto mariposa todos los países. 

Pero su trabajo como corresponsal de Televisión Española en Washington no solo se resume en trasladar la última ocurrencia de Donald Trump.  Cuando la actualidad y la guerra de titulares lo permite, se afana en intentar conocer la realidad de un país tan grande como socialmente convulso.

Estas historias las condensa en "La gran fractura americana", el libro que presenta estos días en Galicia y que firma este domingo a las 20h en la Feria del Libro de A Coruña. En COPE Coruña, charla sobre las realidades que definen a EE. UU. la exportación del 'Estilo Trump' en Galicia o los retos del propio periodismo para transmitir la realidad sobre el terreno en un mundo cada vez más polarizado. 

