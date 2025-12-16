COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

En COPE Extremadura te contamos las claves electorales

Adrián García analiza cómo el PSOE de Extremadura se enfrenta este domingo a lo que podría ser el peor resultado de su historia, con Miguel Ángel Gallardo al frente

Adrián García analiza cómo el PSOE de Extremadura se enfrenta este domingo a lo que podría ser el peor resultado de su historia, con Miguel Ángel Gallardo al frente.
00:00

Adrián García analiza cómo el PSOE de Extremadura se enfrenta este domingo a lo que podría ser el peor resultado de su historia, con Miguel Ángel Gallardo al frente.

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 15 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking