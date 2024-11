Vox no tiene "ninguna obligación contractual" para apoyar las cuentas al no haber "ningún acuerdo cerrado"

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que el Gobierno autonómico ha presentado las grandes cifras del Presupuesto de la comunidad (PGEx) para 2025 "desde luego sin llegar a un acuerdo" con su partido y, por tanto, éste siente que no tiene "ningún tipo de obligación contractual para apoyar las cuentas".

"La Junta de Extremadura no tiene ningún tipo de acuerdo con nosotros", ha sentenciado Fernández Calle, quien ha señalado que, por tanto, a falta de que Vox estudie los presupuestos "en profundidad" y determine si sus propuestas están recogidas o no y en qué grado, no está decidido lo que su formación votará sobre las mismas.

"Nosotros no tenemos acuerdo de ningún tipo con el PP o con el Gobierno de Extremadura, en este caso, y dependerá de qué veamos en las cuentas si se apoya, no se apoya, si se enmienda a la totalidad o no, pero insisto no hay ningún acuerdo de ningún tipo y no somos rehenes en este caso de absolutamente nada", ha subrayado el portavoz de Vox en rueda de prensa tras la reunión este martes en Mérida de la Junta de Portavoces de la Asamblea.

Así, tras apuntar que su partido sigue "desconociendo en su totalidad" los PGEx 2025, ha recordado que Vox planteó al Gobierno regional "una serie de condiciones" que aún no ha analizado si están o no recogidas en el proyecto de ley de las cuentas; y ha insistido en que "con Vox no hay ningún acuerdo cerrado" y en que, por tanto, su partido no tiene "ningún tipo de obligación contractual para apoyar" las cuentas.