El voto del extranjero salva un escaño clave del PSOE en Cáceres y mantiene a la presidenta en la Asamblea

El PSOE ha conservado el último diputado que estaba en juego en la provincia de Cáceres, asegurando así su escaño número 18 en la Asamblea de Extremadura. Este resultado se ha confirmado este viernes tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero, conocido como voto CERA.

Gracias a este desenlace, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada. Los socialistas han logrado retener el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que se disputaba por un estrecho margen de 244 votos con el PP.

El voto exterior, decisivo

Según los datos proporcionados por las Juntas Electorales, encargadas del escrutinio general definitivo, el PSOE ha sido la formación con más apoyo entre los residentes en el extranjero, obteniendo 629 votos. Le siguen el PP con 482, Vox con 336 y Unidas por Extremadura con 300.