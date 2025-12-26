El voto del extranjero salva un escaño clave del PSOE en Cáceres y mantiene a la presidenta en la Asamblea
El recuento del voto CERA concede a los socialistas el último diputado en juego, consolidando su posición en la Asamblea de Extremadura frente al PP
Mérida - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El PSOE ha conservado el último diputado que estaba en juego en la provincia de Cáceres, asegurando así su escaño número 18 en la Asamblea de Extremadura. Este resultado se ha confirmado este viernes tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero, conocido como voto CERA.
Gracias a este desenlace, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada. Los socialistas han logrado retener el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que se disputaba por un estrecho margen de 244 votos con el PP.
El voto exterior, decisivo
Según los datos proporcionados por las Juntas Electorales, encargadas del escrutinio general definitivo, el PSOE ha sido la formación con más apoyo entre los residentes en el extranjero, obteniendo 629 votos. Le siguen el PP con 482, Vox con 336 y Unidas por Extremadura con 300.
Temas relacionados
"El discurso del Rey no fue pesimista, fue el discurso de un Rey preocupado, pero con motivos para ser optimista, si se hace lo que hay que hacer"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h