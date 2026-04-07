Tres fallecidos tras un grave accidente cerca del municipio cacereño de Campo Lugar

Una colisión frontal entre dos vehículos se ha saldado en la noche de este lunes con tres varones muertos y una mujer herida de carácter grave, a la altura de la localidad cacereña de Campo Lugar.

El siniestro de tráfico ha sido registrado sobre las 23,30 horas de este pasado lunes, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión en el kilómetro 14 de la EX-102.

Por cuenta de los hechos, han perdido la vida tres hombres de 33, 42 y 66 años de edad, al sufrir lesiones incompatibles con la vida, según ha precisado el Centro 112 de Extremadura.

Asimismo, una mujer de 35 años ha resultado politraumatizada, siendo trasladada en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el punto de atención continuada de Miajadas, una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico y una ambulancia convencional, así como efectivos de la Guardia Civil, personal del cuerpo de bomberos del Sepei de Cáceres y el equipo de emergencias de carreteras de la EX-102.