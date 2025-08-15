Tradición, vendimia, talento y homenaje en la fiesta grande de Almendralejo

La localidad pacense de Almendralejo se ha vestido de gala en la noche de este jueves para celebrar el acto central de su fiesta grande, las CCVI Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Piedad y la LII Feria de la Vendimia, marcado por la combinación de tradición, homenaje, cultura y orgullo local.

El acto ha comenzado con la entrada de la Santísima Virgen de la Piedad, acompañada por la Banda Municipal de Música, la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros, la Reina y damas de las fiestas y las autoridades municipales.

Este año, los usuarios de Includes Almendralejo han sido los encargados de trasladar a la Virgen hasta la plataforma central del Atrio de la Piedad, donde ha perdido la celebración presentada por el almendralejense Fran Montero.

Uno de los momentos más esperados es la coronación de la reina de las fiestas, Rocío Pérez, a cargo de la reina saliente y el alcalde de Almendralejo, que posteriormente impone las bandas a las damas: Sara Fernández (barriada Las Mercedes), Marta González (Cantalgallo), Claudia Mulero (Zona Centro), Paula Calero (San José), Raquel Cano (San Roque), Lucía García (Santiago), Alba Lavado (La Paz), Mireya Pérez (La Farola) y Miriam Rubio (Mercado).

Además, Cristina Paz ha recibido la banda de Miss Turismo, entregada por el Centro de Iniciativas Turísticas.

Pregón histórico

La escritora Inma Rubiales, con 23 años, se ha convertido en la pregonera más joven de la historia de las fiestas.

Escritora de éxito y graduada en Publicidad y Marketing con matrícula de honor en su TFG, ha pronunciado un pregón cargado de sentimiento y raíces, narrando su historia personal, desde la niña tímida que prefería las bibliotecas a las clases de conservatorio, hasta la joven autora que con solo 15 años sumaba millones de lecturas en internet y veía publicada su primera novela física en su propia ciudad.

Homenajes

El cava no faltó en el acto con la felicitación a Marcelino Díaz, medalla de Extremadura 2025, y el recuerdo de Aniceto Mesías, recientemente fallecido, ambos impulsores del cava de Almendralejo.

En el capítulo de homenajes, se ha reconocido la trayectoria de Rotylux, empresa pionera en rotulación en la ciudad desde 1987 y con una destacada labor solidaria; a Manuel Martínez, que deja la presidencia de ALREX Almendralejo tras tres décadas de dedicación y apoyo a los enfermos de alcohol; y a Alonso Ortiz Arroyo, ejemplo de compromiso con el campo y las raíces agrícolas locales.

Seguido, se ha realizado el homenaje al municipio invitado, Santa Marta de los Barros, cuya Cooperativa Santa Marta Virgen ha recibido el título de Bodeguero de Honor, reforzando la unión comarcal.

Broche con sabor a vendimia

El acto ha cerrado con las ceremonias propias de la Feria de la Vendimia: Juan González Moreno ha portado el primer racimo de uva, símbolo del inicio de la cosecha, y Nicasio Muñoz ha hecho entrega a la reina del primer mosto del año, que fue bendecido por el párroco y ofrecido a la Virgen.

La Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros puso el broche final con un baile tradicional en el que la uva, emblema de la tierra, fue la protagonista.