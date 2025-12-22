La suerte sonríe a Badajoz: un tercer premio de la Lotería de Navidad cae en Sinforiano Madroñero

La suerte ha vuelto a visitar Badajoz en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La administración de loterías ubicada en la Avenida Sinforiano Madroñero, 5, ha vendido un décimo del tercer premio, el número 90693, agraciado con 50.000 euros. Fernando Florencio, el responsable del establecimiento, ha explicado que se trata de un único décimo expedido por terminal, por lo que "seguramente pues no conocemos a quien le ha tocado".

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración con suerte

Este no es el primer gran premio que reparte esta administración pacense. "En Navidad, no, ya dimos hace dos o tres años el quinto premio de 6.000 euros, vendimos, me parece que eran 18 décimos", ha recordado Florencio. La fortuna de este punto de venta no se limita al sorteo navideño.

En junio hemos dado el primer premio de la Lotería Nacional" Fernando Florencio Lotero

De hecho, su historial reciente es notable. Según ha comentado el lotero, este mismo año han repartido una suma mucho mayor. "Justo en junio hemos dado el primer premio de la Lotería Nacional del sábado, que se dan 60.000 euros al décimo y vendimos una serie completa, o sea, 600.000 euros", ha detallado Fernando Florencio. La administración funciona en su localización actual desde hace unos siete u ocho años.