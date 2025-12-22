COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

La suerte sonríe a Badajoz: un tercer premio de la Lotería de Navidad cae en Sinforiano Madroñero

La administración reparte 50.000 euros de un décimo vendido por terminal, y su lotero ya sabe lo que es dar grandes premios

Miriam GarrigaJosé Luis Lorido

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La suerte ha vuelto a visitar Badajoz en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La administración de loterías ubicada en la Avenida Sinforiano Madroñero, 5, ha vendido un décimo del tercer premio, el número 90693, agraciado con 50.000 euros. Fernando Florencio, el responsable del establecimiento, ha explicado que se trata de un único décimo expedido por terminal, por lo que "seguramente pues no conocemos a quien le ha tocado".

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración con suerte

Este no es el primer gran premio que reparte esta administración pacense. "En Navidad, no, ya dimos hace dos o tres años el quinto premio de 6.000 euros, vendimos, me parece que eran 18 décimos", ha recordado Florencio. La fortuna de este punto de venta no se limita al sorteo navideño.

En junio hemos dado el primer premio de la Lotería Nacional"

Fernando Florencio

Lotero

De hecho, su historial reciente es notable. Según ha comentado el lotero, este mismo año han repartido una suma mucho mayor. "Justo en junio hemos dado el primer premio de la Lotería Nacional del sábado, que se dan 60.000 euros al décimo y vendimos una serie completa, o sea, 600.000 euros", ha detallado Fernando Florencio. La administración funciona en su localización actual desde hace unos siete u ocho años.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking