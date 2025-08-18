“Aquí seguimos dando la batalla”: el fontanero de Gargantilla que planta cara al fuego de Jarilla

En medio del incendio de Jarilla, Manuel, fontanero de Gargantilla, se ha convertido en pieza clave para los equipos de emergencia. Los efectivos que trabajan en la zona, solicitaron que no se marchara de su pueblo y, entre humo y llamas, ahora se encarga de mantener abiertas las vías de agua para los camiones, arreglar bocas de incendio y guiar a los militares por senderos que solo los vecinos conocen.

“Estoy aquí intentando dar la batalla, es lo que nos queda”, explica Manuel en COPE, que lamenta que no haya más manos jóvenes para ayudar.

Este fontanero de Gargantilla asegura que su labor es sencilla pero vital: cortar ramales para que no se vacíen los depósitos, indicar dónde están las bocas de riego y orientar a los equipos en una sierra desconocida para muchos de ellos.

Vecinos ocultos para salvar la sierra

Aun con las órdenes de evacuación, algunos vecinos se han quedado escondidos para ayudar en silencio. Según Manuel, su labor ha sido decisiva: acompañaron a la UME por senderos invisibles, guiaron a los soldados hasta los focos y evitaron que las llamas alcanzaran zonas críticas. “Han dado la batalla junto a nosotros, aunque se arriesgaban a multas. Son valientes y su ayuda ha sido clave”, recalca el fontanero.

“El problema no acaba con el fuego”

Más allá de las llamas, Manuel advierte de lo que vendrá después: corrimientos de tierra, ríos de lodo y cauces llenos de árboles secos que nadie limpia. “Esto no ha hecho más que empezar. Hoy apagamos el fuego, pero mañana las lluvias arrastrarán todo y los pueblos quedarán en peligro”, advierte.

Su testimonio refleja lo que muchos vecinos piensan: un mundo rural cada vez más abandonado, donde el campo pierde manos y cuidados. Manuel lo resume con amargura: “El campo se va quedando vacío. Los pueblos españoles, uno por uno, acabarán igual”.