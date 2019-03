Rodríguez Ibarra: "El PSOE no es una secta"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra no suele rehuir ningún buen titular. Como haría un buen jugador de mus, solamente pasa ante los envites a chica. En grandes, pares y juego siempre va a por todas. Así era normal que el expresidente extremeño contestara a la pregunta "¿Como ve la situación actual de su partido?" con una frase que parece preparada: "El Partido Socialista no es una secta". Una frase y un razonamiento que expresó el otrora llamado Bellotari tras una pequeña pausa y un tiempo para la reflexión interna: "Yo de la situación de mi partido se lo mismo que usted porque yo ya no estoy en ningún órgano de decisión".

Era la ignición, el tiempo justo para calentar motores y dejar que el queroseno fuera prendiendo en los cilindros de uno de los políticos más experimentados de nuestro país. "Del PSOE se puede ir uno. Un partido es una herramienta. Si la herramienta me deja de servir, cojo otra". Motores a tope, como en los buenos tiempos, como cuando iba despachando con tanta facilidad, uno tras otro, a los rivales que el PP regional quiso o pudo ponerle enfrente.

Y para terminar, palito a la dirección del partido: "Nadie podría ser entrenador de un equipo de baloncesto si no hubiera socios". Pepu, el Estudiantes, el BA-LON-CES-TO, Pedro Sánchez y todo lo que viene detrás. Dejándolas caer como siempre.

Unas declaraciones que Ibarra realizaba en trascurso de la presentación de un convenio firmado entre su Fundación, el Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra con Fundación CB mediante el cual dos estudiantes serán contratados por la primera para trabajar en materia de documentación de archivos, de experiencia y digitalización.