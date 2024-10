Roban 4.000 kilos de aceitunas en una sola noche

Antonio Jero, agricultor de Los Guadalperales, ha sido una de las víctimas más recientes de la oleada de robos que está afectando a las explotaciones de la zona. En una sola noche, entre el martes y el miércoles, le sustrajeron entre 3.000 y 4.000 kilos de aceitunas, lo que equivale a la producción de unos 100 olivos.

"Nos robaron por la noche. Para llevarse tantos kilos, tuvo que ser gente muy organizada", comenta Jero. "Esto no es algo que haga cualquiera, y aunque no sabemos cómo lo consiguen, está claro que alguien las tiene que recepcionar. 3.000 kilos no se esconden debajo de una alfombra."

La situación ha generado gran preocupación entre los agricultores, quienes ven con impotencia cómo su esfuerzo anual se desvanece en manos de estos grupos delictivos. Antonio, como otros afectados, pide una investigación exhaustiva para dar con los responsables y frenar este tipo de robos, que ya se están convirtiendo en un problema recurrente en la zona.