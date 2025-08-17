Refuerzo contra el fuego en Extremadura: el Gobierno envía retenes de tres Parques Nacionales

El Gobierno ha anunciado la incorporación de nuevos efectivos contra incendios forestales (IIFF) en Extremadura, ante la complicada situación que vive la región por los distintos focos activos.

En concreto, se desplazarán 25 efectivos, integrados en tres retenes, con el apoyo de tres vehículos autobomba. Estos equipos proceden de los Parques Nacionales de Valsaín, Cabañeros y Tablas de Daimiel.

El refuerzo se unirá a los retenes que ya están operando en la zona desde los Parques Nacionales de Granadilla y Monfragüe, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y apoyar las labores de extinción en el terreno.

Las autoridades subrayan que la situación requiere máxima coordinación y recursos adicionales, dado el nivel de riesgo que mantienen los incendios en la comunidad.