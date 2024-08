Quintana, tras el acuerdo con ERC: "Este gobierno es solidario con Extremadura"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha considerado que es "muy importante" para España que Salvador Illa pueda ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque ha emplazado a esperar la decisión de los militantes de Esquerra Republicana ante el preacuerdo con el PSC.

"Creo que tenemos que esperar hoy a ver qué decide Esquerra Republicana, lógicamente yo creo que para España es muy importante que el presidente de Cataluña sea Salvador Illa, una persona que ganó las elecciones", ha remarcado, para incidir en que "el PSC ganó las elecciones", algo que ve "muy importante" y "además con un retroceso importante de los independentistas".

"Si se llega a un acuerdo yo creo que será importante", ha abundado el delegado del Gobierno preguntado por su valoración ante este preacuerdo, al hilo del cual ha puesto el acento en que es "de resaltar" la situación que había en Cataluña en 2017 - el referéndum tuvo lugar el 1 de octubre de ese año -, en que un año después, en 2018, el PSOE accedió al Gobierno y en cómo se está ahora en dicha comunidad, donde "las cosas han mejorado mucho, y eso es gracias al Gobierno de España", además de poner en valor la mejora en cuanto a la "convivencia".

"Hay que resolver el problema catalán y eso no quita en ningún caso, porque así se demuestra, que este Gobierno es solidario con Extremadura, muy firme en todas las tramitaciones y aspectos que se hacen con respecto a Extremadura", ha remarcado a continuación, para resaltar que son más de 2.200 millones de euros los que el Ejecutivo Central ha puesto a disposición con fondos europeos para políticas de la región extremeña o 1.700 millones que vienen de la financiación estatal hacia esta comunidad autónoma.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos se están ejecutando infraestructuras por valor de 600 millones con actuaciones del Gobierno de España en Extremadura y son más de 500 millones de fondos Next Generation que se están ejecutando actualmente en la comunidad extremeña. También ha recalcado que "este Gobierno es solidario" y que "se invierte una media de 449 euros por habitante en Extremadura", mientras "en Cataluña son 290".

Preguntado por el citado acuerdo y el que no se conozca con detalle su contenido y se sepa solo por una de las partes, Quintana ha apuntado que una de las partes no ha ratificado, y que "por lo tanto no deja de ser un documento que, si no tiene la ratificación por parte de Esquerra Republicana, no vale para nada".

También ha agregado que no se conocen todos sus términos y que "lógicamente lo primero es que las partes acuerden un documento". "Ahora mismo mientras ese documento no sea ratificado por Esquerra Republicana no podemos decir mucho más. Vamos a esperar a ver que pasa hoy", ha concluido el delegado, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su visita a las instalaciones de Tomalia coincidiendo con el inicio de la campaña del tomate en Extremadura.