La primera universidad privada de la historia de Extremadura, en manos de la Junta

COPE Extremadura ha tenido acceso a la memoria de un proyecto que, de concretarse, podría ser un hito en la historia de la región. Se trata de la que podría ser la primera universidad privada de la historia de Extremadura y que llevaría por nombre Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) de Extremadura.

Dicha memoria se elaboró hace ya 17 meses y se presentó, para un posterior informe, ante el extinto Ministerio de Universidades. Ese informe, tal y como ha podido saber COPE, está ya en manos de la consejería de Educación de la Junta y no es precisamente positivo. Sin embargo, los promotores defienden que se trata de un informe preceptivo y no vinculante, por lo que el ejecutivo autonómico tendría la última palabra para empujar o no el proyecto.

Proyecto que ubicaría su campus principal en la ciudad de Badajoz, en unos 3.000 metros cuadrados, con una inversión millonaria y la posible creación de 150 puestos de trabajo a seis años vista. Una iniciativa que parte de un grupo con reconocimiento internacional, Global Academic Network (GAN) y que viene de la mano de quienes trajeron a España la Universidad Europea.

La memoria cumpliría con la oferta educativa que requiere el gobierno: 10 grados, 6 másteres, 2 doctorados y parte del presupuesto destinado a investigación. Dentro de su oferta académica, trabajarían tres ramas, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales e Ingeniería y Arquitectura. La lista de los diez grados también ha podido conocerla COPE:

1. Emprendimiento y negocios digitales

2. Marketing Digital

3. Negocios y Relaciones Económicas Internacionales

4. Finanzas y Control de Gestión

5. Diseño Gráfico y de Producto

6. Psicología

7. Fisioterapia

8. Enfermería

9. Ingeniería Informática: Ciberseguridad y Bussiness Analitic

10. Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos

El último de los grados, dicen los promotores, es la "tarjeta de visita" de esta futura universidad, pues muestra su implicación y adaptación a los nuevos contextos digitales. Como una de sus bazas, utilizan un dato que es demoledor y es que casi la mitad de quienes se presentan a la EBAU se van de Extremadura. Admiten, eso sí, que su idea no es competir con la Universidad de Extremadura, sino complementar su oferta.