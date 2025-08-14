Preocupación por el incendio de Pallares: Villagarcía de la Torre, confinado

¿Cuál es la situación de los incendios en Extremadura, en las últimas horas de este jueves, 14 de agosto?

Hay seis fuegos activos en la región. Principalmente, preocupa el de Pallares, según ha apuntado en ‘X’ la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Desde el 112 Extremadura se ha procedido al envío masivo de ES-Alert para que aquellas personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal. Se ruega que eviten salir del pueblo por sus medios y que sigan las instrucciones de los servicios de emergencia. Se ha procedido ya a la evacuación de 40 personas.

El incendio de Pallares ha quemado ya 2.500 hectáreas. También se trabaja en la extinción del incendio de Alburquerque-Aliseda con 800 hectáreas afectadas.

La evolución de las labores de extinción del incendio en Jarilla sigue según lo previsto.