COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Preocupación por el incendio de Pallares: Villagarcía de la Torre, confinado

 Se ha procedido ya a la evacuación de 40 personas en esta zona de la Campiña Sur

Preocupa el incendio forestal en Pallares

Ángela Monreal

Preocupa el incendio forestal en Pallares

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

¿Cuál es la situación de los incendios en Extremadura, en las últimas horas de este jueves, 14 de agosto?

Hay seis fuegos activos en la región. Principalmente, preocupa el de Pallares, según ha apuntado en ‘X’ la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Desde el 112 Extremadura se ha procedido al envío masivo de ES-Alert para que aquellas personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal. Se ruega que eviten salir del pueblo por sus medios y que sigan las instrucciones de los servicios de emergencia. Se ha procedido ya a la evacuación de 40 personas.

El incendio de Pallares ha quemado ya 2.500 hectáreas. También se trabaja en la extinción del incendio de Alburquerque-Aliseda con 800 hectáreas afectadas.

La evolución de las labores de extinción del incendio en Jarilla sigue según lo previsto.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 14 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking