Ola de incendios en Extremadura: más de 15.000 hectáreas afectadas sin contar Jarilla

Extremadura vive este fin de semana una de las jornadas más críticas de la campaña de incendios forestales. La Consejería de Mundo Rural y Gestión Forestal ha informado de la existencia de seis incendios activos y otros seis estabilizados, con un balance provisional que supera las 15.000 hectáreas calcinadas.

Incendios activos en la región

Según los últimos datos oficiales, los fuegos que permanecen activos se localizan en:

Jarilla

Alburquerque

Llerena

Burguillos del Cerro

Cáceres-Aliseda

Casar de Cáceres

De todos ellos, el más preocupante es el declarado en Cáceres-Aliseda, donde la evolución se considera desfavorable y ya se han movilizado importantes medios de refuerzo.

Situación por incendios

Jarilla: Aún no hay datos oficiales, pero según Paco Castañare, experto en incendios, el incendio declarado en Jarilla se perfila como el más destructivo en la región en lo que va de año. Su rápida expansión, favorecida por la sequedad extrema y la falta de humedad en el terreno, ha puesto en jaque a los dispositivos de extinción. La evolución se considera muy desfavorable, y todo apunta a que la superficie arrasada seguirá aumentando en las próximas horas.

Casar de Cáceres: Afecta a unas 3.000 hectáreas. Trabajan en la zona 1 agente del medio natural (AMN), 2 unidades de bomberos forestales (UBBFF) y un medio aéreo. La evolución es favorable.

Cáceres-Aliseda: Se estima una superficie afectada de 2.000 hectáreas. Actúan 3 UBBFF, 3 medios aéreos, 1 AMN, 2 técnicos de extinción, 1 sección de la UME y hasta 9 medios aéreos adicionales. La situación es desfavorable, siendo el foco más complejo en este momento.

Burguillos del Cerro: El fuego ha calcinado alrededor de 1.000 hectáreas. En el operativo trabajan 4 UBBFF, 1 AMN, 1 equipo de maquinaria y 1 medio aéreo. Evolución favorable.

Alburquerque: Se contabilizan unas 2.500 hectáreas afectadas. Están desplegados 3 UBBFF, 1 AMN, 2 técnicos de extinción y 1 medio aéreo. Evolución favorable.

Llerena: Es el incendio más extenso hasta ahora, con 5.848 hectáreas calcinadas y declarado de Nivel I desde las 12.00 horas. En la zona trabajan 1 UBBFF, 2 AMN y 1 equipo de maquinaria. La evolución es favorable.

Incendios estabilizados y Medios desplegados

La Junta informa de que otros seis incendios permanecen bajo control relativo, en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Azuaga, Trujillo, Casas de Don Pedro y Cuacos de Yuste.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado en el incendio de Cáceres-Aliseda, ante la complejidad del terreno y el riesgo de propagación. En el resto de focos, los bomberos forestales, agentes del medio natural, técnicos de extinción y medios aéreos continúan trabajando a contrarreloj para frenar el avance de las llamas.

Condiciones meteorológicas extremas

Además, Paco Castañares ha advertido de que el escenario actual es “muy complicado”: Durante la tarde, la humedad relativa cae al 9-10%, un nivel crítico para la propagación del fuego. Al amanecer sube al 25-30%, lo que facilita un respiro momentáneo para controlar los frentes, sobre todo en pastos. Sin embargo, en el combustible grueso (matorral y arbolado) la mejoría apenas se nota.

“El gran problema —subraya Castañares— es que todas las ventanas están abiertas para la piroconvección, lo que multiplica la velocidad de propagación y la intensidad de los incendios”.

Las previsiones para hoy y mañana son aún peores que las de ayer, con un riesgo extremo de que cualquier conato derive en un gran incendio. La calma relativa del amanecer, con menos viento y algo más de humedad, apenas dará margen a los efectivos desplegados, que trabajan sin descanso en varios frentes simultáneos.