La ola de calor y los rayos desatan un incendio en Jarilla: activado el nivel 1 del plan INFOEX

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha activado el nivel 1 este martes a las 19:15 horas por un incendio forestal en los términos municipales de Jarilla y El Torno (Cáceres).

Según la Junta de Extremadura, intervienen 4 unidades de bomberos forestales, 3 medios aéreos, 2 agentes del Medio Natural, un técnico de extinción y bomberos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha explicado que el incendio se originó tras la caída de rayos durante tormentas secas, un riesgo que ya había sido advertido por la mañana. “Se mantiene activo y evoluciona de una manera que obliga a reforzar los trabajos aéreos y terrestres. Las próximas horas, especialmente con la llegada de la noche, serán clave”, ha señalado.

Además de este incendio, otros dos fuegos provocados por rayos en Bodonal de Ibor y Robledollano han sido ya extinguidos, así como un tercero que avanzaba desde Ciudad Real hacia Lechosa de los Montes, contenido en la frontera regional.

Bautista ha subrayado que la situación es “muy complicada” y ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencias, recordando que mañana la ola de calor será aún más intensa, con alerta roja en varias zonas de Extremadura.

Recomendaciones clave a la población:

Evitar las actividades al aire libre en las horas centrales del día.

Mantener una buena hidratación, especialmente en personas mayores y niños.

No desplazarse en coche por zonas afectadas por incendios y comprobar las alertas antes de viajar.

Seguir siempre las indicaciones del 112 y de los medios oficiales.

“Las próximas horas van a ser complicadas tanto por los incendios como por el calor extremo. Máxima precaución y atención a las advertencias”, ha concluido el consejero.