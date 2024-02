Noblejas, en COPE: "No vamos a trabajar, ahora mismo, por la fusión"

Don Benito sigue siendo noticia. Casi, cada semana. Los plenos del Ayuntamiento dejan, habitualmente, titulares y polémica entre los partidarios de la fusión y el equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa María Fernanda Sánchez. Y, en medio de todo eso, está el Partido Popular, que en los últimos meses ha mantenido un perfil bajo, de silencio en muchas ocasiones.

Hoy, el líder del PP de Don Benito, Pedro Noblejas, ha roto ese silencio en los micrófonos de COPE Extremadura, para aclarar dónde se encuentra su formación y en qué punto está la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Admite que, en estos momentos, el PP no va a trabajar por la fusión: "Primero hay que arreglar los problemas de la ciudad, no tengo tiempo para dedicarme a pensar en ello".

Admite que habrá una consulta, como defendían en campaña, pero entiende que no es el momento: "Consultaremos a los ciudadanos, pero no ahora, cuando toque". Acusa a la Plataforma en Favor de la Fusión y al PSOE de aumentar la crispación en los plenos: "Algunos nos insultan a las salida del Ayuntamiento".

Sobre la manifestación convocada el próximo 9 de marzo en favor de la fusión, Noblejas aclara que el PP no estará: "Podríamos estar, pero no podemos ponernos del mismo lado de quienes nos insultan". "A mí por la calle nadie me increpa ni me habla del sí o el no a la fusión", asegura.

Sobre las palabras de Miguel Ángel Gallardo, en las que aseguraba que PP y PSOE deberían estar juntos en Don Benito, Noblejas es contundente: "En su momento negociamos con ambos partidos, pero si hubiese sabido lo que nos íbamos a encontrar (...) me reafirmo en la decisión que tomé".

Por lo demás, Noblejas habla de una buena relación con sus socios de gobierno, Siempre Don Benito, y con la alcaldesa, María Fernanda Sánchez.