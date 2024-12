Desde que se abriera el periodo de primarias en el PSOE de Extremadura, la candidata Esther Gutiérrez ha querido marcar el paso y tomar la delantera a base de declaraciones que no pasan inadvertidas para la militancia.

A raíz del famoso manifiesto interno de los partidarios de Gallardo, en el que se afirmaba que no era el momento de unas primarias, ocho meses después de que Gallardo hubiera sustituido a Fernández Vara, contando con el apoyo mayoritario de la militancia socialista, las hostilidades en el PSOE de Extremadura están a la orden del día.

La candidata Gutiérrez espetó que “a Gallardo le propusimos dos debates por las fechas complicadas en la que nos encontramos y ha rechazado la propuesta: ¿por qué esta negativa a que la militancia sepa más?”. También pidió transparencia en los gastos de campaña; y afirmó que no tendería la mano a Guardiola “a diferencia de Gallardo, que asegura estar dispuesto a hacerlo”. Lo último que ha aseverado ha resonado aún con más fuerza: “Me da la sensación de que desde el PSOE de Extremadura se hace más oposición al gobierno de Pedro Sánchez que a la señora María Guardiola”.

Estos dardos de Gutiérrez no parecen tener réplica del lado de Gallardo, que ha tomado una postura menos beligerante, en una estrategia de no entrar al trapo y esperar que pase el tiempo sin grandes sobresaltos y los militantes voten. Gallardo parece seguro de su victoria, como declaró en una entrevista a COPE: "No solo voy a ganar, sino que saldré reforzado".

No obstante, el calendario tiene una fecha marcada que puede resultar fundamental a pocos días de la elección a la Secretaría General del PSOE extremeño, y no es otra que la del 9 de enero, cuando Gallardo tenga que declarar como investigado por el caso David Sánchez.