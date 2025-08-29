María Guardiola anuncia ayudas directas y financiación para los afectados por los incendios

“No vamos a dejar solos a los afectados”, ha dicho la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrado en Hervás. Guardiola ha anunciado un paquete de medidas de ayuda a los sectores turístico y agropecuario y modificaciones legales encaminadas a una mejor gestión forestal.

Para el sector turístico, se darán 3.000 euros como ayuda máxima por beneficiario y préstamos flexibles de hasta 50.000 euros.

Para el sector agropecuario, ayudas directas a las explotaciones afectadas de cerezo, olivo, castaño, cultivos asociados y explotaciones apícolas. Se darán 3.000 euros por hectárea, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento afectado. También se dispondrá de préstamos con una bonificación del 100% de los intereses, con tres años para la devolución y el primero de carencia.

EFE Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, celebrado en Hervás

También habrá una bonificación del 100% en el impuesto de aprovechamiento cinegético para los cotos que hayan perdido recursos (2026-2027).

La presidenta de la Junta ha anunciado una nueva ley para regular la participación de los voluntarios en los incendios forestales, actuaciones urgentes en las zonas de Jarilla y Caminomorisco, reparación de caminos y modificación de las leyes de conservación de la naturaleza y protección ambiental, flexibilizando las normas, para que se pueda volver a un uso tradicional, así como la eliminación de la obligación de presentar la evaluación ambiental abreviada.

La presidenta de la Junta va a pedir al Ejecutivo central la modificación de la ley de montes y ha anunciado que las instalaciones fotovoltaicas estarán obligadas a contar con un plan de prevención validado por la propia Junta.

Guardiola ha anunciado que se va a conceder la Medalla de Extremadura al colectivo del INFOEX.