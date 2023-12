Lío a la vista en el SES: podría haber dimisiones en bloque tras la sentencia del TSJEx

Todos los ingredientes se están añadiendo en un caldo de cultivo que podría provocar un lío importante dentro del SES en las próximas semanas. Todo después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, del pasado lunes 11 de diciembre, haya dictaminado que los enfermeros no pueden dirigir centros de salud en la región.

A partir de aquí, se ha hecho el silencio. Y los 27 directores afectados, más los que se encuentran en la subdirección, se han empezado a organizar ante el silencio, dicen, de los sindicatos y la Junta de Extremadura. Hoy, han dado un paso al frente en los medios de comunicación, hablando en COPE Extremadura. Su portavoz, Juan Francisco Martín de Rodrigo, que es además uno de los directores afectados, lo lamenta: "Mi voz ya no vale nada dentro del SES".

Esta sentencia será firme el próximo 15 de enero y, en el horizonte, un mar de incertidumbre: "El SES todavía no nos ha dicho nada, no sabemos nada, no nos contestan". Y el caso es que, la consejería de Salud, preguntada por COPE, no termina de aclararlo y asegura que todavía no ha decidido si recurrirá o no esa sentencia.

El caso es que los afectados lo tienen muy claro. Creen que la única forma de solventar la papeleta es que haya voluntad política para revertir la situación y permanecer tal y como se habían venido haciendo las cosas desde el año 96: "No queremos llegar a ello, pero no descartamos dimisiones en bloque". Si eso se llega a dar, es fácil imaginar que podría haber problemas de coordinación en los centros de saluda afectados y que no son pocos.