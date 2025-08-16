El incendio de Jarilla obliga a extremar la precaución en Gargantilla

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en el término municipal de Jarilla continúa activo y ha calcinado cerca de 6.000 hectáreas en el norte de Cáceres. Los equipos de extinción trabajan de manera intensa para frenar el avance de las llamas, con una previsión estable que, de momento, descarta que el fuego alcance la zona de Valcochero.

Las autoridades mantienen confinados a los vecinos de Segura de Toro y Casas del Monte, mientras que la atención se centra en la evolución del incendio en El Torno y Gargantilla.

El Ayuntamiento de Gargantilla ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha solicitado a los vecinos que dispongan de tractores con bombonas de curar o depósitos superiores a 100 litros que los llenen para estar preparados ante cualquier emergencia que pueda requerir su uso.

Las autoridades insisten en la necesidad de seguir únicamente las indicaciones oficiales para garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.