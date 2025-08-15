Incendio de Jarilla: se levantan la mayoría de evacuaciones y confinamientos

Extremadura empieza a respirar después de varios días de angustia por los incendios forestales. En una comparecencia marcada por la mezcla de alivio y cautela, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado que se levantan las medidas de evacuación y confinamiento en la mayoría de municipios afectados.

"Hemos tomado decisiones importantes pensando en la población, que ya está cansada y lleva varios días fuera de casa o confinada. Van a poder volver a sus casas todos, excepto Casas del Monte", declaró Guardiola, confirmando que la localidad serrana es la única que se mantiene bajo restricción total.

Un regreso bajo control

El retorno a los hogares no será inmediato ni masivo. La Junta ha diseñado un plan de regreso escalonado y coordinado, en el que Protección Civil y Guardia Civil marcarán los tiempos y rutas.

"Queremos evitar colapsos y garantizar que los equipos de extinción puedan seguir trabajando sin obstáculos", explicó el consejero de Presidencia, Abel Bautista. El operativo incluye autobuses y ambulancias para el transporte de personas, así como la reapertura progresiva de carreteras tras la valoración de la Guardia Civil.

Casas del Monte, en alerta máxima

La situación en Casas del Monte es distinta. El fuego, reactivado por el calor y el viento, ha entrado en el pinar próximo a la localidad, y el humo ya afecta a sus calles. El viento podría cambiar de dirección hacia las 20:00 horas, mejorando el panorama, pero las autoridades prefieren mantener el confinamiento y tener todo listo para una evacuación si fuera necesaria.

"Pedimos a los vecinos que tengan preparada una maleta con lo esencial: documentos, medicamentos y objetos imprescindibles. Si hay que salir, que sea de forma tranquila y ordenada", insistió Bautista.

El Ayuntamiento y los servicios de emergencia han elaborado un listado de edificios susceptibles de prender por la caída de pavesas para reaccionar rápidamente si el fuego se acerca.

Petición urgente de más medios

Guardiola aprovechó para agradecer el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos los efectivos que combaten el fuego, pero también para reclamar más apoyo:

"Los profesionales nos dicen que necesitamos más medios aéreos y, si es posible, más personal terrestre. Lo hemos pedido formalmente para acabar con esto cuanto antes".