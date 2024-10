IGragera señala que el Ayuntamiento de Badajoz no tiene potestad para operar en el Guadiana

El alcalde pacense, Ignacio Gragera, se ha pronunciado sobre las declaraciones vertidas por el edil emeritense en la mañana de este jueves. En ellas, Antonio Rodríguez Osuna señalaba de manera tajante que si el hubiese sido el alcalde de Badajoz el problema con el nenúfar "habría estado resuelto", a la vez que señalaba que su gobierno había contribuido con medios personales y materiales a la erradicación del camalote en el Guadiana, a su paso por Mérida.

Gragera ha señalado que estas palabras corresponden a una 'simpleza': "Creo que se autocalifican solas, una vez más volvemos a estos ataques de furia de algunos miembros del PSOE contra el gobierno de la ciudad de Badajoz, utilizando además los mismos términos que utilizaron en el pasado". Asimismo ha señalado que desde el consistorio no se cierran a colaborar en la lucha contra esta planta invasora: "Nosotros lo único que pedimos es que nos expliquen cómo se articula un convenio en el que el ayuntamiento no tiene competencias, cómo se articula una adscripción de medios técnicos y materiales y financieros cuando no tenemos competencias”.

De esta manera, el alcalde de Badajoz afirma que el ayuntamiento no tiene potestad para actuar en el río: "Hasta donde nosotros sabemos utilizar medios de una institución, medios públicos, para realizar actuaciones que no se tienen competencias tiene un nombre, que es prevaricar y por tanto, nosotros obviamente no vamos a prevaricar ni vamos a salvarle la cara a que tienen las responsabilidades de ejecutar la obra, que es el Gobierno de España”. Por este motivo aluden directamente al consistorio emeritense: "Está absolutamente prohibido. Quizá ellos encontraron una herramienta, un mecanismo para poder colaborar, que nos lo expliquen, que lo muestren”.

“Por tanto, dudo mucho, que siendo alcalde de Badajoz, Antonio Rodríguez Osuna, pudiera haber arreglado y solucionado el tema, entre otras cosas porque Antonio Rodríguez Osuna, como Ignacio Gragera, no está por encima de la ley" finalizaba.