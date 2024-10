Los ganaderos extremeños al límite: "Si no hay ayudas saldremos a la calle"

La situación del sector ganadero en Extremadura es crítica. La comunidad autónoma se enfrenta a 240 focos de lengua azul generando graves pérdidas económicas y paralizando la actividad en numerosas fincas. Este virus, que incide en bovinos y ovinos, ha llevado a los ganaderos a exigir medidas urgentes de apoyo para mitigar el impacto en sus explotaciones y en la economía de la región.

Frente a la falta de respaldo económico suficiente, el sector ha lanzado un llamamiento contundente tanto a la Consejería de Agricultura como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que implementen ayudas directas de emergencia. Además, solicitan a la Unión Europea una respuesta rápida en forma de fondos extraordinarios que permitan enfrentar la crisis antes de que esta se agrave.

Posible Protesta en las Calles

Ante la posibilidad de que sus demandas no sean atendidas, los representantes del sector no descartan la movilización en las calles. "Estamos en una situación insostenible, y si no recibimos una respuesta, no descartamos movilizarnos y salir a la calle", afirmó un representante de los ganaderos.

La tensión aumenta mientras esperan la reunión que mantendrán hoy con la consejera de Agricultura de Extremadura, Mercedes Morán. La consejera ha reconocido la gravedad de la situación y asegura que la administración está trabajando en coordinación con el Ministerio y con la Unión Europea para encontrar soluciones efectivas. "Estamos en contacto permanente para coordinar soluciones efectivas que beneficien al sector ganadero de Extremadura", declaró.

Expectativa por la Reunión

La reunión de hoy es vista como un momento clave para los ganaderos, que esperan conseguir acuerdos que alivien la presión económica generada por la lengua azul. De no alcanzarse una solución satisfactoria, la posibilidad de movilizaciones será cada vez más real, y las protestas podrían tomar las calles de Extremadura en los próximos días.

Con la mirada puesta en esta negociación, el sector ganadero espera que el gobierno regional y las instituciones europeas actúen con la rapidez que la situación exige.