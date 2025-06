Gallardo replica que "la ley nunca puede ser fraude de ley" y cree "grave" inmiscuirse en decisiones de un partido

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido tras la exposición razonada de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que está "sorprendido" y "enfadado" y que "sobre todo" se siente "pisoteado" en sus derechos también como persona y como parlamentario.

Al mismo tiempo, ha defendido que "la ley nunca puede ser fraude de ley" y que "inmiscuirse en las decisiones de un partido político" le parece "grave".

"Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país", ha señalado Gallardo, quien cree "profundamente en el Estado de Derecho", pero "sobre todo" y "profundamente" en la justicia, y está "convencido" de que "más temprano que tarde esa justicia va a aflorar".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que decida si es competente para asumir el caso del diputado de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "a la vista de los posibles indicios de responsabilidad criminal que se desprenden" y ante el que ve "fraude de ley" en su "aforamiento repentino".

Para Gallardo, elevar al TSJEx la causa "forma parte de la legalidad en este país" y "poco se puede valorar con respecto a esa decisión", pero sí "la interpretación que hace a lo largo de todo su escrito", ante lo que ha admitido que "ya" le dejaron de "sorprender hace mucho tiempo" los escritos o autos de la magistrada Biedma, "porque hace mucho tiempo compró el relato imaginario de Vox, de Hazte Oír, del Partido Popular, de Manos Limpias y de todos y cada uno de los denunciantes que, basados en publicaciones de pseudomedios, hicieron una causa".

Así, lo que "realmente" le "apena" y le "preocupa" es que una magistrada "no solamente compre esos relatos", sino que además haga afirmaciones que, cree, "se extralimitan absolutamente de su competencia, porque la ley nunca puede ser fraude de ley". "Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada y me preocupa porque yo soy un firme defensor de la justicia", ha reafirmado.

En este punto, el líder del PSOE extremeño ha apuntado que, a lo largo de todo este tiempo, ha venido asumiendo "con mucha paciencia" lo que ha denominado "la pena del telediario", algo que hace porque es "un profundo demócrata" que "sabe además que tiene la razón", cuando "además se demostrará que todo esto es un caso tremendamente falso e injusto".

Acto seguido, ha remachado que, cuando uno ve "determinadas afirmaciones", se "preocupa", porque cree que "lo que está fallando es el Estado de Derecho en este país". "Durante todo este tiempo y desde que mi partido me pidió, porque realmente fue así, aunque la decisión es mía y la asumo, de que tenía que estar en la Asamblea de Extremadura, he escuchado a muchos tertulianos, a muchos medios de comunicación criticarlo y me parece bien", ha sostenido.

AUTO EXPRÉS

Sin embargo, no le parece "correcto" que se critique "que fue un aforamiento exprés, cuando realmente lo que hubo fue un auto exprés", porque "24 horas después" de que él mismo fuera miembro en la Asamblea de Extremadura como diputado "la jueza emitió un informe saltándose su propia providencia".

"Creo que aquí, cuando todo se pueda analizar con más tranquilidad, podremos ver realmente cuáles han sido los hechos y cuáles se han podido producir a lo largo de toda esta causa. Porque, desde luego, yo como ciudadano me tengo que defender también", ha expuesto Gallardo, quien, preguntado por si eso quiere decir que puede llegar a denunciar a la jueza, ha apuntado que no dice "nada" y ha afirmado que lo que va a hacer "siempre" es defender su "honorabilidad".

"Voy a defender mi inocencia, pero en un Estado de Derecho uno no tendría que defender su honorabilidad y su inocencia. Uno, en un Estado de Derecho, lo que tendría es que tener la garantía de que ese Estado de Derecho, de que esa inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, prevalece intacta", ha incidido, "cosa que aquí es el mundo al revés, nos tenemos que defender de las acusaciones que otros no son capaces de demostrar, que es lo que está ocurriendo"

"Por lo tanto", ha aseverado, adoptará la decisión que "tenga que tomar en el momento que la tenga que tomar", pero su "honorabilidad no" se "la va a marcar nadie", y "menos con cuestiones que tienen que ver con una extralimitación clara" desde su punto de vista.

FALTA DE GARANTÍAS

Finalmente y preguntado por si considera que no se estaría en este punto con otro juez o jueza, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "no se está haciendo justicia en el momento en que una persona es prejuzgada, casi que acusada, sin que haya habido un juicio" y que cree "sinceramente" que "hay una falta de garantía".

En cualquier caso, ha insistido, se está en un momento en el que cree que, con ese escrito, por lo que le trasladan dado que ha estado en un acto en el que no ha podido verlo, "se extralimita mucho, mucho, mucho la magistrada en este caso", al tiempo que se ha mostrado "convencido" de que "justicia se va a hacer", porque confía "plenamente" en la misma en este país.

"Aunque reconozco que, en este caso, la jueza ha comprado el argumentario del Partido Popular, de Vox, y Hazte Oír y de Manos Limpias", ha resaltado, para referirse a que "en los últimos tiempos" y a que "no es curioso, y uno cuando tiene cierta edad sabe que no existen ya las casualidades" que "lo que ha venido diciendo el Partido Popular y Vox, que hay fraude de ley, hoy la magistrada lo compre".

Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la jornada 'Extremadura, tierra de oportunidades', organizada por EY e Ibercaja, en el Edificio Siglo XXI en Badajoz.