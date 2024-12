Findder, el "Amazon a la extremeña" que te ayuda a encontrar el regalo perfecto

A estas alturas, todos deberíamos tener redactada y enviada la carta a los Reyes Magos. Pero es tradición, sobre todo en este país, dejarlo todo para última hora. Por suerte, sus majestades han encontrado a su mejor paje real en Extremadura. Se llama Findder.

Findder es una startup pacense, un proyecto, que lleva ya varios años de recorrido y que tiene una esencia muy básica, pero efectiva: es un recomendador inteligente de regalos originales.

Es muy sencillo. Entras en Findder y te pones a hablar con Finddi -su inteligencia artificial-. Ella, con mucha gracia, por cierto, te va preguntando sobre la persona a la que quieres regalar. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué aficiones tiene? O la pregunta más importante: ¿cuánto dinero le puedes dar a los Reyes Magos?

Con toda esa información, la inteligencia artificial te recomienda una serie de opciones que se ajustan a lo que puede buscar esa persona en concreto. Opciones con un nexo común: son regalos, todos, absolutamente originales. Como una taza con forma de objetivo de cámara de fotos.

El extremeño Germán Gómez, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Extremadura, es el creador de Findder, que ya acumula más de tres millones de usuarios y con un dato que, todavía, respalda más su trabajo: apenas el 1% de los regalos que recomiendan son devueltos.

Si no sabes cómo ayudar a los Reyes Magos, tu mejor amigo es Findder. Y no solo en Navidad, sino durante todo el año. Una iniciativa que vuelve a demostrar que el talento para emprender no falta en Extremadura.