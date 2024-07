La familia de Dulce Chacón retira al Ayuntamiento de Zafra el permiso para usar su nombre

La familia de escritora Dulce Chacón ha retirado el permiso al Ayuntamiento de Zafra para usar su nombre en el Premio de Narrativa Española que convoca esta institución, según ha confirmado la hermana y albacea testamentaria y literaria, Inmaculada Chacón.



“Los hijos de Dulce dieron su permiso para que el Premio se llamase Dulce Chacón cuando se convocaba con las bases anteriores. Para estas bases no otorgan el permiso”, ha señalado Inmaculada Chacón en redes sociales.







El nuevo gobierno local (PP) de la localidad pacense ha eliminado, en la XIX edición de un premio que nació hace 20 años tras la muerte de la escritora segedana, el punto de las bases que lo vinculaba a los principios de dignidad, justicia y solidaridad.



Tras la emisión de un manifiesto el pasado 17 de mayo firmado por miembros de la familia Dulce Chacón y diferentes personalidades de la vida cultural, social y política de Zafra, donde exigían restituir las antiguas bases del premio, la familia ha hecho pública esta decisión que impedirá al Ayuntamiento convocar el premio este año.



“Lamentablemente, el alcalde de Zafra no ha querido llegar a un acuerdo sobre las bases”, ha manifestado Chacón, que ha añadido que también “se ha negado a restituir el jurado de expertos y el jurado popular que permitía que el premio fuera de todos los zafrenses”.



Por su parte, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha señalado que todavía no ha recibido comunicación alguna y que cuando lo haga responderá “a los remitentes directamente”, asegurando que no va a “hacer declaraciones, ni entrar en más polémicas”.