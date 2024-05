Extremadura: ¿La Milla de Oro de la Formación Profesional?

En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha experimentado un notable auge en España, incrementando la competencia por las plazas disponibles. Jóvenes que terminan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se enfrentan no solo entre ellos, sino también con un número creciente de adultos que buscan reorientar sus carreras o mejorar sus habilidades. Esta situación ha llevado a muchos a optar por el Bachillerato ante la imposibilidad de acceder directamente a la FP debido a las altas notas de corte.

En este contexto, Extremadura se perfila como una solución atractiva. La reciente publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la convocatoria para la admisión y matriculación en FP y cursos especializados, pone de manifiesto la apuesta de la región por este tipo de formación. La Junta de Extremadura ha anunciado una inversión de más de 100 millones de euros para expandir la oferta educativa en FP, con la creación de 567 grados y 122 certificados de profesionalidad.

El Plan Estratégico para la Educación Profesional de Extremadura, desarrollado por las consejerías de Educación y Economía, se centra en mejorar la empleabilidad del alumnado y satisfacer las necesidades del tejido empresarial. Esta iniciativa no solo busca atraer a los jóvenes de la región, sino también a aquellos de otras comunidades autónomas que se ven impedidos de cursar los ciclos formativos deseados por falta de plazas.

El aumento del interés por la FP entre los jóvenes puede atribuirse a varios factores. Javier Rodrigo, directivo del centro privado EDUCATEC, señala que muchos universitarios, tras concluir sus estudios y adquirir experiencia laboral, optan por volver a formarse a través de la FP. "Me gustaría pensar que es por un cambio social, pero lo cierto es que encontramos titulados universitarios que, después de trabajar, deciden cursar FP porque encuentran perfiles de empleo más atractivos", afirma Javier Rodrigo.

Una de las novedades para el próximo curso en Extremadura es la implementación de la Formación Profesional dual, que combina estudio y trabajo. Aunque se considera una medida innovadora y crucial, Javier Rodrigo expresa ciertas dudas sobre su viabilidad completa: "Desde la consejería se está haciendo una apuesta importante y los centros privados también están trabajando para ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, la dualidad puede ser un hándicap si el tejido empresarial de Extremadura no está preparado para ofrecer estas oportunidades".

No todo es un camino de rosas. La Consejería de Educación ha identificado la necesidad de ajustar la oferta educativa de FP para evitar el cierre de ciclos con baja demanda. Actualmente, se buscan alternativas para diez ciclos formativos que corren el riesgo de cerrar si no alcanzan un mínimo de 8 a 10 alumnos. Mercedes Vaquera, Consejera de Educación, enfatiza que esta medida "no busca la rentabilidad", sino la viabilidad social de la educación: "En vez de cerrar ciclos, estamos dando la opción de que se matriculen un número mínimo de alumnos, entre 8 y 10, para mantener la oferta educativa".