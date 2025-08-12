Extremadura eleva a Nivel 2 la operatividad contra incendios y pide la intervención de la UME

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha declarado este martes el Nivel de operatividad 2 en toda la región debido a la simultaneidad de varios incendios activos, una situación que exige refuerzos extraordinarios y máxima coordinación.

La decisión se ha tomado tras sumarse al incendio de Jarilla, un incendio forestal en Trujillo, declarado a las 20:00 horas, en el que trabajan 2 unidades de bomberos forestales, 1 medio aéreo, 1 equipo de maquinaria pesada y 2 Agentes del Medio Natural, y otro incendio activo en una zona de pinar de Talayuela.

El INFOEX ha solicitado la declaración de la situación operativa 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (INFOCAEX) y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las labores de extinción.

El Nivel 2 implica la movilización de medios estatales y militares, así como la coordinación directa entre la Junta de Extremadura, el Gobierno central y las fuerzas de seguridad. La UME se sumará a los equipos terrestres y aéreos ya desplegados para contener el avance de las llamas y proteger las zonas pobladas cercanas.

Las autoridades recuerdan que Extremadura sigue en alerta roja por calor extremo, lo que incrementa el riesgo de propagación rápida de los incendios. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por zonas afectadas, atender siempre a las indicaciones del 112 y mantener la máxima precaución en cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego.