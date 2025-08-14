Extremadura declara la Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX ante la simultaneidad de incendios

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha anunciado la activación de la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) en toda la región, debido a la simultaneidad de varios incendios activos.

Esta declaración supone que los medios propios de la comunidad autónoma no son suficientes para atender todas las emergencias, por lo que se solicita la intervención de recursos estatales y, en su caso, de otras comunidades autónomas.

La medida implica una movilización extraordinaria de medios humanos y materiales, así como la coordinación entre administraciones para proteger a la población y minimizar los daños en bienes y entornos naturales. Entre las acciones previstas, pueden incluirse evacuaciones preventivas, cortes de vías y restricciones a actividades que supongan riesgo de ignición.