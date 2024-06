Extremadura cuenta con uno de los parques automovilístico más antiguos de España

Con el comienzo de las vacaciones, las carreteras españolas se llenan de vehículos en lo que se conoce como la primera operación salida, en este año la DGT prevé más de un millón y medio de desplazamientos en Extremadura durante este verano. Este incremento en el número de desplazamientos pone en relieve un tema preocupante: la antigüedad del parque automovilístico en España y, en particular, en Extremadura.

España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos del mundo. Un dato alarmante revela que el 20% de los coches extremeños que circulan por las carreteras lo hacen con un riesgo elevado de sufrir accidentes debido a su antigüedad o a pequeñas averías en componentes cruciales como el motor o los frenos. Los expertos recomiendan cambiar de coche cada diez años o una vez que el vehículo alcanza los 250.000 kilómetros.

Diego Yebra, fiscal de Seguridad Vial en Extremadura, ha hablado sobre este tema en COPE. "Es evidente que los nuevos vehículos tienen muchas más ayudas a la conducción que evitan siniestros: frenan bruscamente si les aparece un obstáculo en la vía, son capaces de detectar las líneas o de anticiparse a las respuestas del conductor. Es evidente que cuanto más moderno sea el vehículo, más seguro es. Por lo tanto, el hecho de que el parque automovilístico de Extremadura sea de los más antiguos de España contribuye a que no haya esa seguridad total en nuestras vías", explicó Yebra.

Dentro de la operación de renovación de vehículos, los coches eléctricos aparecen como una opción prometedora, aunque aún no han despegado del todo en España, ni en Extremadura en particular. Yebra ha valorado estos vehículos: "Para tener una movilidad sostenible y una ciudad menos contaminada es mejor el uso de vehículos eléctricos. Lo cierto es que también dan problemas porque no están conseguidos aún para los grandes desplazamientos, máxime en una comunidad como Extremadura, no muy contaminada y con grandes distancias. Por lo tanto, yo creo que son un gran avance, que ayudarán, pero en la materia de seguridad vial no nos afecta demasiado".

Sin duda alguna, con el inicio de las vacaciones de verano y el aumento de los desplazamientos, es crucial considerar la antigüedad y el estado de nuestros vehículos. La modernización del parque automovilístico no solo mejoraría la seguridad en nuestras carreteras, sino que también contribuiría a una movilidad más sostenible.