Estrella Carpallo. “Estaba en una jaula de oro, pero me faltaba la libertad”

Estrella es solo una de esas miles de mujeres que han vivido, o están viviendo verdaderos infiernos. Algunas ya no están, otras como ella y Elisabeth pueden contarlo. Para Estrella, una mujer formada y trabajadora, su “maltratador” le robó su libertad. “Yo estaba en una jaula de oro, pero me faltaba la libertad, cada día me anulaba más, las amenazas no cesaban”, apunta.

“La vida sigue, pero llena de heridas que poco a poco hay que ir sanando”. Esto nos lo decía Eli, una mujer valiente que vio su vida truncada, pero que pudo decir basta justo a tiempo. Emocionada nos cuenta que fue su hija la que le ayudó a salir de ese “infierno”:

“Yo le di la vida a mi hija, pero ella me la devolvió a mi cuando aquel domingo me dijo mamá vámonos, no mereces esto”.

Ambas agradecen el apoyo que reciben de la Red de Ayuda a victimas de violencia machista y también a Policía y Guardia Civil por protegerlas, “gracias a ellos sentimos menos miedo", dicen.

Elisabeth y Estrella lo tienen claro, solo hay una salida dicen: “hay que denunciar, no estáis solas. Hay muchas puertas abiertas”.

El camino es largo, muchas vidas se están quedando por el camino, pero “no hay que bajar los brazos, no hay que escatimar en recursos públicos para devolver la vida a estas mujeres e hijos”.

ACTO INSTITUCIONAL EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Testimonios que recogemos en la víspera del 25N y justo el día en el que la Asamblea de Extremadura remarca, sin el apoyo de VOX, su firme compromiso para erradicar la violencia machista.

Lo han hecho a través de la lectura de un manifiesto que, por primera vez en la historia, no ha sido consensuado por todos los grupos con representación en el arco parlamentario.

Un texto consensuado por PP, PSOE y Unidas por Extremadura en el que muestran su predisposición para luchar contra la violencia machista. Además han mostrado su solidaridad con las mujeres, niñas y niños que han sufrido o sufren la “expresión machista más extrema, la violencia de género.