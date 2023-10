La diputada del PP Sandra Valencia dice que no dimitirá porque tiene "la conciencia tranquilísima"

La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Sandra Valencia, a quien la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha denunciado ante la Policía por amenazas, ha asegurado que no dejará su escaño porque "jamás" la amenazó y tiene "la conciencia muy tranquila" puesto que su intención era reflexionar con en ella "de manera cordial”.

Sandra Valencia ha dado su versión sobre ocurrido en el pleno de ayer, en el que, según De Miguel, tras el debate de una iniciativa sobre la educación afectivo-sexual en los colegios, le amenazó diciéndole "protege a tus hijos".

"Yo no he amenazado nunca a nadie y menos a la señora De Miguel", ha indicado la diputada del PP, que ha relatado que cuando terminó el debate de la iniciativa e iba a salir del hemiciclo, al pasar cerca de su escaño "en un tono conciliador y totalmente tranquila" se acercó a ella "para reflexionar sobre algunas de las cosas que se habían debatido".

Sin embargo, asegura que De Miguel no le dejó terminar y comenzó a decir en voz alta que, si le estaba amenazando, por lo que decidió salir del hemiciclo, y que posteriormente intentó hablar por teléfono con ella para aclararle que no le había amenazado, pero no le cogió el teléfono.

Sandra Valencia ha afirmado que ella es "una mujer libre" y cree que los políticos deben ser libres y poder hablar sobre las iniciativas, reflexionando e independientemente de las ideologías, además de docente y respeta "muchísimo" los pensamientos de los demás.

También ha negado que le agarrase del brazo como denuncia De Miguel, sino que intentó "acariciarla haciéndole ver que no la estaba amenazando, pero no me dejó terminar", por lo que se quedó muy sorprendida de su reacción y lo que se ha generado después.

Sandra Valencia ha preciado que es madre "y por encima de todo está proteger a mis hijas y a los hijos de los demás", y su intención era reflexionar "sobre que muchas veces se está defendiendo cosas en la tribuna que en un futuro pueden hacer mucho daño a nuestros hijos".

Ha insistido en que tiene la conciencia tranquila y que está "muy dolida por esta situación, que no es agradable, que no me gusta, porque no estoy acostumbrada a este tipo de cosas".

"Mi tono fue conciliador, de Sara a Irene, dejando atrás los partidos, por eso le digo protege a tus hijos, no como amenaza sino del tipo son lo más preciado para ti como las mías son para mí y hay que luchar por protegerlos", ha aseverado la diputada del PP, que reitera que su intención era "una reflexión sana, apolítica entre dos madres, aunque con posturas muy contrarias".