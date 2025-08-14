Detenido el presunto autor del atropello mortal a un ciclista en Casar de Cáceres

La Guardia Civil, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y de un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor del atropello mortal a un ciclista en Casar de Cáceres, tras lo que se dio a la fuga.

Al detenido se le atribuye la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado miércoles, cuando un varón, de 64 años, se dirigía hacia la localidad de Casar de Cáceres en bicicleta por la carretera CC-323.

La Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil recibió una llamada del servicio de emergencias 112 a las 6,50 horas en la que se comunicaba un siniestro vial en dicha carretera con el posible fallecimiento de un ciclista.

De inmediato, agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres se desplazaron al lugar indicado por la central, a escasos 500 metros de la población, donde presuntamente se encontraría la persona fallecida.