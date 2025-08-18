Detenido un pirómano en Badajoz mientras prendía fuego junto al Puente Real

El dispositivo especial de la Policía Local de Badajoz ha dado resultado tras varias semanas de vigilancia. A las 19:30 horas de este domingo, los agentes detuvieron a un varón de 33 años sorprendido in fraganti mientras provocaba incendios en la margen derecha del río Guadiana, a la altura del Puente Real.

El fuego obligó a la Policía Local a desalojar el tanatorio Puente Real y a cortar el tráfico del puente, debido a la intensa nube de humo que ponía en riesgo la seguridad de los conductores y viandantes.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyen las diligencias antes de su puesta a disposición judicial. Se enfrenta a un delito contra la seguridad colectiva, al haber utilizado el fuego de forma intencionada, poniendo en riesgo vidas humanas, la integridad de las personas y el medio ambiente.

Gracias a la intervención conjunta de la Policía Local y del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el incendio quedó controlado a las 20:50 horas.