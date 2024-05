Declara un amigo de Eugenio, el acusado por el asesinato de Manuela Chavero

Ismael era conocido del acusado. Declara que cuando él empezó a salir con su pareja Eugenio se sintió celoso y a modo de venganza dejó de dar de comer a su caballo, propiedad de Ismael que residía en la finca de Eugenio.

También ha señalado que Eugenio “llevaba muy mal cuando una chica lo rechazaba” y al hilo de este asunto ha contado un episodio en el que cuando una chica le rechazó en Badajoz, este se puso a conducir de manera agresiva por la ciudad.

Ismael le presentó a su prima, María Soledad, también testigo que no ha podido declarar de momento, y que esta se quejó del encuentro que había mantenido con el acusado: “Me comentó que no habían acabado bien pero nunca terminó la conversación”. Añade que le refirió además que había tenido un comportamiento agresivo “Me dijo que no le gustaba que la tratara como un animal”.

Señala además que él evadía el tema de la desaparición de Manuela Chavero y que él nunca pensó que Eugenio podría llevarlo a cabo.