Cotrina estrena, en COPE, su liderazgo en el PSOE regional: "Hemos vuelto para que Extremadura sea más grande "

El PSOE de Extremadura "ha vuelto". Este es el mensaje principal que ha lanzado su nuevo secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, en su primera entrevista en radio tras imponerse en las primarias, concedida a la Cadena COPE. El también alcalde de Salorino ha afirmado con rotundidad que el partido "quiere volver a hacer que Extremadura sea más grande". Su primer gesto ha sido una fotografía de unidad con su rival, Soraya Vega, un acto que, según sus palabras, es clave para el futuro de la formación.

Unidad interna para volver al Gobierno

Sánchez Cotrina ha insistido en que la cohesión es la única vía para que el PSOE recupere la presidencia de la Junta. "Si el PSOE hace las cosas bien, volverá a la presidencia de la junta", ha asegurado. Para ello, es imprescindible "arrimar todo el talento de la organización". En este sentido, ha anunciado su intención de integrar a su rival en el nuevo proyecto: "Lo único que voy a hacer es decirle a la compañera Soraya que forme parte de este equipo".

A partir de hoy no hay ya candidatos, no hay ya candidaturas. Lo que hay es un partido que quiere volver a levantarse" Álvaro Sánchez Cotrina

El nuevo líder ha subrayado que, una vez finalizado el proceso de primarias, las divisiones deben desaparecer. "A partir de hoy no hay ya candidatos, no hay ya candidaturas. Lo que hay es un partido que quiere volver a levantarse", ha sentenciado, remarcando que el objetivo común está por encima de las diferencias internas.

Reconoce, además, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no le ha felicitado. Espera poder hablar con él en las próximas horas, aunque recalca que, lo que le interesa, es "hablar con los extremeños".

CANDIDATURA DE ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA Sánchez Cotrina, en un acto de campaña

Duras críticas a la Junta de Extremadura

El secretario general también ha dirigido un duro mensaje al actual gobierno regional, al que acusa de dejar a "Extremadura en la estacada". Sánchez Cotrina ha criticado la parálisis de la administración, afirmando que no existe "ningún pulso político ni ninguna ambición por tener un gobierno lo suficientemente serio".

Según el líder socialista, la situación es de bloqueo total. "No tenemos el pulso de un gobierno que necesita necesariamente ponerse a trabajar para que los extremeños y extremeñas no sigan perdiendo oportunidades, y estamos absolutamente intervenidos", ha declarado.

CANDIDATURA DE ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA (Foto de ARCHIVO)El candidato a la Secretaría General del PSOE extremeño Álvaro Sánchez CotrinaREMITIDA / HANDOUT por CANDIDATURA DE ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma25/3/2026

Preparados para un adelanto electoral

Ante la posibilidad de que la legislatura no se complete, Sánchez Cotrina ha sido claro: "Si hay elecciones antes de tiempo, el partido ya está preparado". Considera que el proceso de primarias ha servido para "engrasar la maquinaria" y que la conversación interna, aunque "importante", ya ha terminado. Ahora, el foco está en la ciudadanía.

El objetivo final, ha concluido, es "dejar de hablar de nosotros mismos para hablar de la vida de los extremeños" y trabajar para que la región vuelva "a la senda de la estabilidad y de la atracción de inversiones". Para ello, ha remarcado la importancia de tener "luces largas y trabajar para las nuevas generaciones de esta tierra".